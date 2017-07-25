Стали известны подробности прибытия в Беларусь российских военных

Беларусь готовится к военным учениям «Запад-2017», и в страну начали прибывать российские военные. Как информирует replyua.net со ссылкой на Министерство обороны Беларуси, в ведомстве рассказали подробности подготовки к совместным учениям.
«Белорусским и российским военнослужащим предстоит совместно осуществить подготовку пунктов и средств управления соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического обеспечения вооруженных сил двух стран», сказано в заявлении Минобороны. Среди главных задач российских и белорусских войск – подготовка районов, где пройдут практически действия. Туда начали подвозить необходимое оборудование. Напомним, что российско-белорусские учения пройдут в сентябре этого года.
В них должны принять участие около трех тысяч военных, однако некоторые эксперты утверждают, что эти цифры могут быть не точными, и в учениях примут участие больше военных. Многие европейские политики и эксперты уже высказали свои опасения из-за предстоящих учений «Запад-2017». Они считают их потенциальной угрозой не только для Украины, но и для других соседних стран.