Чотири країни Європи почали активне будівництво стіни від Росії

Балтійські країни та Норвегія почали будувати мур на кордоні з Російською Федерацією. Таку інформацію оприлюднив журналіст Юрій Бутусов, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У Естонії оголосили про початок масштабного будівництва стіни на кордоні з Росією, яка буде мати довжину понад 100 кілометрів. Стіна являтиме собою паркан, висотою 2,5 м, додатково буде облаштовано контрольну лінію довжиною в 8 метрів, на ділянках болота будуть встановленні прикордонні стовпи, а на Чдуському озері встановлять 600 прикордонних буїв. Загорожа також буде обладнана сигналізацією та відеокамерами. Крім того, контроль будуть здійснювати безпілотники, а верхню частину огорожі посилять колючим дротом. Загальна вартість стіни довжиною в 108 кілометрів складе 71 мільйон євро, 1 кілометр обійдеться в майже 650 тисяч євро.
Латвійська стіна буде протяжністю 92 кілометри і висотою в 2,7 м. Вартість кілометру огорожі складатиме 26 тисяч євро. Частина литовського відгородження у вигляді паркану-сітки буде встановлено вже до кінця поточного року і довжина такої огорожі складати 44,6 км і висота 2 м. Опісля заплановане подальше встановлення паркану довжиною в 145 кілометрів. Вартість встановлення кілометру паркану складатиме 26 тисяч євро.
Крім того, будівництво захисної стіни від Росії почала і Норвегія. Влада країни вирішила встановити паркан довжиною 200 кілометрів та висотою 3,5 м.