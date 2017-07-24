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Блогер: турбіни для «Сіменс» - це німецька пастка для диких російських пацаків

Блогер: турбіни для «Сіменс» - це німецька пастка для диких російських пацаків
Блогер Дмитро Вовнянко на власній сторінці в Фейсбук пояснює механізм дії антиросійських санкцій і яку роль при цьому відіграють турбіни, виготовлені компанією «Сіменс», - про це інформує новинний портал replyua.net.

Так, блогер заявляє, що його не полишає думка: історія з «Сіменс» - просто красива пастка для диких російських пацаків, в яку останні залізли з натхненням, навіть двері самі за собою закрили. Для початку блогер зауважує, що казочки про «кулібіних» і «геніальних російських винахідників» - не більше, ніж легенди. Насправді, монтувати обладнання без компанії виробника не просто складно, а навіть і небезпечно. Звісно, для першого разу росіяни знайдуть фахівців, які якось встановлять турбіни у Криму, але працюватимуть ті приблизно так же, як відомий агрегат на Саяно-Шушенській ГЕС.

Крім того, ні в компанії, ні в Берліні загалом всього цього не знати не могли. Всі чудово розуміли, що байки про електростанцію в Тамані – казочка для бовдурів. Всі передбачали, що турбіни потраплять прямісінько в Крим. Але вдавали з себе дурників. А тепер «Сіменс» виходить з російської енергетики, що означає припинення обслуговування не лише кримських турбін, а взагалі будь-яких об’єктів в Росії. Енергетика в РФ працюватиме до першої «внєштатки». Більше того, тепер Берлін ще й вимагає посилення санкцій. Щось здається, що забагато розумних людей одночасно «лоханулись». А може лоханувся той, хто турбіни до Криму повіз? – зазначає блогер.
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