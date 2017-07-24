Німецький уряд сказав своє слово щодо скандалу довкола турбін Siemens

Прес-служба німецького уряду заявила, що офіційний Берлін вважає неприйнятним факт порушення попередніх домовленостей Російською Федерацією, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Наразі представники уряду ФРН проводять наради щодо подальших дій у цій ситуації. Однак, як зазначила речниця німецького уряду Ульріке Деммер, попередньо затверджені обмежувальні заходи залишаються чинними щодо Росії. Представниця уряду також додала, що вище керівництво Німеччини вважає порушення контракту, попри запевнення на високому рівні, прикметною подією. Мова, зокрема йде про те, що напередодні, як було підписано контракт між Siemens та Росією, президент РФ Володимир Путін особисто дав слово тоді ще керівнику міністерства економіки, а нині очільнику МЗС ФРН, Зігмару Габріелю, що отримані газові турбіни не будуть постачатися на територію анексованого Кримського півострова.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Німеччина після скандалу з турбінами наполягатиме, аби Євросоюз посилив санкції проти Російської Федерації.