Блогер: прогнозую торг між Старим та Новим світом з приводу санкцій

Блогер Helgi Sharp на персональній сторінці в Фейсбук аналізує причини суперечок між так званим Новим Світом (Сполученими Штатами Америки) та Старим світом (Франція та Німеччина) і дає прогнози з приводу того чим закінчаться ці конфлікти, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер нагадує, що німецьке зовнішньополітичне відомство повідомило, що Берлін виступає за розширення санкцій проти Росії. Причиною тому слугує поставка турбін, виготовлених німецькою компанією Сіменс, до окупованого Криму в обхід санкцій. Вже післязавтра новий, посилений пакет санкцій планують обговорити в Брюсселі.
Блогер зауважує, що, скоріше за все, йдеться про спробу взаємного обміну. Дійсно, у Брюсселі (але у першу чергу в Берліні та Відні) не задоволені новим законопроектом, розробленим американським Сенатом - аж надто сильно він б’є по бізнесу, який співпрацює з Російською Федерацією. Тому Європейський Союз, в обмін на пом’якшення санкцій Вашингтону, введе додаткові санкції за менш болючими для його бізнесу параметрами. Як би то не було, блогер допускає, що торг з приводу санкцій між Новим та Старим світом не тільки можливий, але і відбудеться, і результат його буде не на шкоду Києву.