Скандал довкола Siemens: Німеччина буде закликати посилити санкції проти Росії

Офіційний Берлін має наміри посилити санкційні обмеження Європейського Союзу проти Москви після останнього скандалу, що виник довкола газових турбін Siemens, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
Відповідну інформацію журналістам анонімно передали окремі представники дипломатичних кіл в Брюсселі. За даними джерел, саме останній скандал, коли Москва відправила попри попередні домовленості куплені турбіни до анексованого Криму і став вагомою причиною щодо посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. Як зазначають європейські дипломати, нові обмежувальні заходу можуть безпосередньо зачепити представників міністерства енергетики Росії, а також компанію, яка займалася постачанням турбін на анексований півострів. Крім того, як повідомляють джерела журналістів, це питання можуть розглянути вже зовсім скоро – 26 липня.
Варто нагадати, після скандалу довкола Росії та німецької компанії Siemens, керівництво компанії вирішило зменшити свою присутність на ринку Росії, а також має наміри через суд домагатися повернення чотирьох газотурбін.