Блогер: Дуда оказался еще тем слабаком, потому что у него нет команды крепких хозяйственников – верного Захарченко, Пшонки и Азарова

В Польше президент Анжей Дуда решил ветировать скандальный закон о судебной реформе, после того как десятки тысяч поляков вышли на митинги протеста против этого закона, требуя отмены законов.
Как пишет в своем блоге украинский журналист и блогер Денис Казанский, конечно, президент Дуда мог бы обозвать своих сограждан «майдаунами», натравить на них полицию, силовиков, избить их, расстрелять, объявить, что протесты профинансированы Соросом и американскими печеньками, но он не стал этого делать не потому что испугался или потому что Польша – это часть Европы.
«Все потому, что нет у него команды крепких хозяйственников и настоящих профессионалов! Нет рядом верного Захарченко, исполнительного Пшонки и мудрого Азарова», – написал Денис Казанский. Крепкая команда регионалов всегда могла прийти на помощь, когда нужно поддержать необходимые поправки в законы, а, когда нужно и собрать молодчиков для того, чтобы непокорных «попресовали». «Бедная Польша! Сразу видно, отсталая страна. Не власть, а слабаки какие-то! Дуда не президент с крепкой рукой, а непонятно, кто», – иронизирует блогер.