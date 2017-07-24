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СпецтемаБлогер: мать российского головореза Агеева обвела вокруг пальца Украину

Блогер: Дуда оказался еще тем слабаком, потому что у него нет команды крепких хозяйственников – верного Захарченко, Пшонки и Азарова

Блогер: Дуда оказался еще тем слабаком, потому что у него нет команды крепких хозяйственников – верного Захарченко, Пшонки и Азарова
В Польше президент Анжей Дуда решил ветировать скандальный закон о судебной реформе, после того как десятки тысяч поляков вышли на митинги протеста против этого закона, требуя отмены законов.

Как пишет в своем блоге украинский журналист и блогер Денис Казанский, конечно, президент Дуда мог бы обозвать своих сограждан «майдаунами», натравить на них полицию, силовиков, избить их, расстрелять, объявить, что протесты профинансированы Соросом и американскими печеньками, но он не стал этого делать не потому что испугался или потому что Польша – это часть Европы.

«Все потому, что нет у него команды крепких хозяйственников и настоящих профессионалов! Нет рядом верного Захарченко, исполнительного Пшонки и мудрого Азарова», – написал Денис Казанский. Крепкая команда регионалов всегда могла прийти на помощь, когда нужно поддержать необходимые поправки в законы, а, когда нужно и собрать молодчиков для того, чтобы непокорных «попресовали». «Бедная Польша! Сразу видно, отсталая страна. Не власть, а слабаки какие-то! Дуда не президент с крепкой рукой, а непонятно, кто», – иронизирует блогер.
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