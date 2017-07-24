Евросоюз будет блокировать санкции США против России

Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, заявил о том, что ЕС должен незамедлительно рассмотреть вопрос, как необходимо реагировать на решение США о введении новых санкций против России.
По словам Юнкера, новые санкции серьезно навредят энергетическим и многим другим компаниям Европы, поэтому их необходимо как-то блокировать. Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Financial Times, для заседания Еврокомиссии, которое состоится в среду, уже подготовлена записка, где говорится о том, что в случае введения нового пакета санкций ЕС должен быть готовым, поскольку Соединенные Штаты собираются вводить санкции без обсуждения этих мер с Евросоюзом. Также в ЕС подчеркивают, что все-таки надеются получить от Дональда Трампа заверение в том, что санкции негативно повлияют только на РФ, и никоим образом не будут затрагивать интересы Европы.
Нужно отметить, что многие европейские эксперты высказали опасения из-за новых санкций США против России. По их мнению, санкции обязательно затронут энергетический сектор. В Европе считают, что США ведут «грязную» политику, поскольку Вашингтон не соглашает с Европой свои действия в отношении России.