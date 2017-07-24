В Германии рассказали, чем грозит скандал в Крыму для Siemens

В представительстве немецкого концерна Siemens утверждают, что возникшая скандальная ситуация в связи с турбинами, поставленными на территорию аннексированного Крыма несмотря на введенные ЕС антироссийские санкции, приведет к «кадровым последствиям». Как информирует replyua.net со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС, такая информация была представлена журналистами издания Handelsblatt, которые, в свою очередь, предпочли сослаться на собственные источники.
В том числе, определенные высокопоставленные должности предъявили обвинение Дитриху Меллеру, возглавляющему российское подразделение в том, что он специально до последнего времени не проводил проверку информации, касающейся вероятных нарушений режима введенных санкций.
В планах немецкого концерна, отмечает издание – создание нового механизма, который будет контролировать установку оборудования прямо на месте доставки. Представители немецкой промышленности отмечают, что, если будет нужно, в компании уже готовы к вероятности финансовых потерь, однако там не хотят ставить под угрозу репутацию на рынке.