В ЕС сообщили о планах принять ответные меры на новые санкции США против России

Председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер обратился с призывом к европейским депутатам как можно быстрее вынести на рассмотрение возможный ответ ЕС на решение Соединенных Штатов ввести новые антироссийские санкции. Как передает replyua.net со ссылкой на The Financial Times, подготовка соответствующего документа уже была завершена в ходе заседания Еврокомиссии. Отмечается, что особую обеспокоенность Юнкера вызывает то, что новые санкции Белого дома против Кремля могут навредить интересам ЕС.
В тексте записки предполагается сразу несколько сценариев действий официального Брюсселя. Один из вариантов – требование к американскому лидеру Дональду Трампу публично или в письменном виде предоставить гарантии, что запланированные санкции не будут противоречить политике европейских стран. Еще один документ гласит, что ограничения США против России могут быть признанными недействительными в странах ЕС, так как они не совпадают с принципами их политики.
В данном случае вопрос касается деятельности в Европе энергокомпаний, имеющих совместные проекты с российской стороной. Еврокомиссия пообещала принято меры в качестве ответа в соответствии с положениями ВТО.