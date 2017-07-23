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Європа критично відреагувала на плани США щодо нових санкцій проти РФ

Європа критично відреагувала на плани США щодо нових санкцій проти РФ
У Європейському Союзі вже встигли відреагувати на американський законопроект про запровадження нових санкційних обмежень проти Росії та Ірану і коментар ЄС не виявився позитивним, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Зокрема, у Європейській Комісії заявили, що нові санкції проти Російської Федерації та Ірану можуть ести за собою «незаплановані наслідки» . Вони, на думку офіційних представників Брюсселю, полягатимуть у можливих проблемах трансатлантичної єдності щодо питання обмежувальних заходів. Євросоюз вкотре висловився, що Вашингтон має узгоджувати можливі санкції з Брюсселем, аби «нові заходи були скоординовані між міжнародними партнерами».

У офіційній заяві Єврокомісії зазначається, що ЄС глибоко цінує єдність, що існує між міжнародними партнерами в питанні політики щодо Росії в зв’язку з українським питанням та подальшим введенням санкційних обмежень. Однак при цьому Брюссель наголосив, що вважає законопроект про нові санкції проти РФ, текст якого раніше було оприлюднено на сайті Конгресу США, таким, що був продиктований внутрішніми політичними міркуваннями.
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