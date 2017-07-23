Блогер: досі вірите, що нікому не потрібен «безвіз»?

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Блогер Катерина Золотарьова на персональній сторінці в Фейсбук у черговий раз спростовує тезу російської пропаганди про те, що «безвіз нікому не потрібен», - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, блогер розповідає історію з життя, яка безпосередньо пов’язана з лібералізацією візового режиму. Зокрема, нещодавно до неї приїхала подруга, яка мала мандрувати у далеку скандинавську державу. Свій власний рейс вона пропустила у зв’язку з особистими обставинами. На найближчі кілька днів квитків на рейси не було. Чекати у незнайомому місті незрозуміло чого, або ж платити шалені гроші за рейси з пересадками у далеких містах для неї – не варіант, адже відпустка «не гумова».Тому було прийнято єдине правильне рішення – побудувати свій маршрут через Польщу. З цієї держави є і лоукости, і автобуси, і потяги, і пороми, тому варіантів подорожі – безліч. Насправді, все заплановане вдалось, і проходження кордону з Польщею зараз швидке як ніколи. Власне, що блогер хотіла сказати цим дописом: раніше про такий спосіб виходу з ситуації ми не могли навіть подумати. А зараз можна в'їхати туди, куди забажаєш, прости маючи на руках новий закордонний паспорт нашої держави. Хочеться запитати у російських пропагандистів: і хто тепер Сомалі? – наголошує блогер.