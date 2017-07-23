Ситуація з турбінами Siemens вплине на відносини Німеччини та Росії – МЗС ФРН

Скандал, який трапився довкола газових турбін виробництва німецької компанії Siemens вагомо вплине на відносини між офіційними Берліном та Москвою. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ Німеччини, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.
У зовнішньополітичному відомстві ФРН зауважили, що ситуація довкола масштабного порушення санкцій вкотре обтяжить німецько-російські відносини. Німецький уряд неодноразово вказував Москві на загрозу порушення режиму санкцій та на дії російських компаній, які не відповідають ухваленим контрактам. Крім того, за даними журналістів, на зустрічі вищого керівництва двох країн напередодні підписання угоди, президент Росії Володимир Путін особисто обіцяв тоді ще керівнику Міністерства економіки Німеччини Зігмару Габріелю, що газові турбіни не будуть постачати на територію анексованого Криму.
Варто нагадати, раніше керівництво Siemens повідомляло, що вони мають наміри через суд домогтися повернення чотирьох турбін, які Москва відправила в Крим всупереч заборонам.