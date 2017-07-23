В Евросоюзе резко осудили США за введение новых антироссийских санкций

Представители Евросоюза заявили о том, что желание Соединенных Штатов ужесточить антироссийские санкции может спровоцировать глобальные последствия.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, во многих европейских странах осудили действия США и призвали Вашингтон к согласованию своих действий с Европой в том, что касается санкционной политики по отношению к России. Нужно отметить, что лидеры некоторых европейских государств уже неоднократно заявляли о том, что США вводят антироссийские санкции, которые их абсолютно не затрагивают, но больно бьют по европейской экономике. Европейцы предполагают, что новые ограничительные меры против России могут привести к масштабным последствиям в сфере энергетики и отказу от российского газа.
Это европейцев не устраивает, и многие страны Европы не собираются отказываться не только от российского газа, но и от сотрудничества с российскими компаниями во многих областях. Напомним, что уже в ближайшие дни в США готовы рассмотреть новый пакет антироссийских санкций.