Макрон підтвердив інформацію про дату перемовин лідерів нормандської четвірки

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що в понеділок, 24 липня, він матиме телефонну розмову з лідерами країн нормандської четвірки, в ході якої передбачено обговорення ситуації на сході України, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба глави Франції. Зауважимо, що лідерам Франції, Німеччини, України та Російської Федерації буде, що обговорити. Зокрема, представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявили, що їм вдалося зафіксувати збільшення руху військового транспорту на українсько-російському кордоні. Також за даними міжнародних спостерігачів, в поточному році було зафіксовано збільшення кількості жертв серед мирного населення Донбасу на 50 %. Крім того, попередні домовленості про так зване хлібне перемир’я, яке було запроваджено для збору урожаю в регіоні з червня по серпень, наразі не дотримується і ситуація час від часу загострюється.
Нагадаємо, раніше очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв, що телефонна конференція вищого керівництва нормандської четвірки має відбутися до кінця липня.