В Угорщині поліція «зняла» з росіян футболки з надписом СРСР

В Угорщині поліцейські змісили декількох росіян зняти футболки з написом СССР і зображенням зірок, передає replyua.net. Інцидент пройшов у дворі водних видів спорту в Будапешті. У той день представники російської команди по водному дзеркалу хотіли потрапити на стадіон, але не пройшли фаєз-контроль. Поліцейські, оглянувши відвідувачів, відмовляли росіянам у проходженні на трибуни через їх футболки з символікою СССР.
Ввічливим тоном поліцейські пояснили, що в їхній країні символіка СРСР є забороненою, тому футболки потрібно терміново зняти. У такому вигляді не тільки на стадіон не можна, але і по місту прогулюватися теж. Угорські поліцейські також сказали росіянам, що за радянську символіку передбачається штраф, але якщо вони негайно переодягнуться, зможуть уникнути покарання.
Російські спортсмени вирішили не йти на конфлікт і перевдягнулися, хоча і намагалися довести, що зірки не можуть бути заборонені, адже вони мають багато символів, наприклад, на американському прапорі. Нагадаємо, що раніше радянську та комуністичну символіку заборонили в Україні. Крім того, під забороною в Україні георгіївська стрічка.