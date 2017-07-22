В Болгарии извинились за карту Украины без Крыма

Украинское посольство в Болгарии получило официальное письмо с извинениями от телеканала bTV, который разместил карту Украины без полуострова Крым. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое Время, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Николай Балтажи, посол Украины в Болгарии.
«Наконец получено письменное извинение со стороны руководства национального телевидения bTV за размещение карты Украины без Крыма. Попытки посягательства на территориальную целостность Украины обречены на провал», написал дипломат. Напомним, что карту Украины без полуострова показали во время программы «Это утро». Нужно отметить, что западные телеканалы уже неоднократно показывали карты РФ с Крымом и карты Украины без Крыма.
Кроме того, типографии многих государств также этим грешат и печатают карты, где Крым указан, как российская территория. За последние три года было уже несколько скандалов из-за этого. Впрочем, неоднократно происходило и так, что появлялись карты, где Крым был обозначен, как нейтральная территория.