В Германии подписан закон о легализации однополых браков

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, подписал закон о легализации однополых браков в стране. Как информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг, также этот закон предусматривает и разрешение на усыновление детей лицами одного пола, вступившими в брак.
Депутаты Бундестага одобрили законопроект в конце июня после того, как Ангела Меркель, канцлер Германии, заявила, что позволит депутатам своей фракции «голосовать по совести». В администрации немецкого президента накануне сообщили о том, что официально закон вступит в силу уже 1 октября этого года. Отмечается, что еще 16 лет назад немецкие власти разрешили гражданские браки между однополыми партнерами, однако лишь теперь эти партнеры смогут получить полные супружеские права, в том числе эти люди смогут усыновить детей.
По словам Катарины Барли, министра семьи Германии, речь идет о том, что брак является не вопросом пола, а вопросом ответственности и любви между партнерами, и легализация однополых браков сделает Германию более современным государством.