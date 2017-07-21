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Президент Туреччини різко відповів на заяви керівництва Німеччини

Президент Туреччини різко відповів на заяви керівництва Німеччини
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прокоментував останню заяву керівника Міністерства закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, в якій урядовець повідомив, що офіційний Берлін перегляне свою політику щодо Туреччини, інформує replyua.net з посиланням на Європейську правду.

Зокрема, Ердоган різко засудив слова німецького міністра про те, що компаніям ФРН віднині небезпечно працювати на території Туреччини. Він зауважив, що робити такі заяви неприйнятно робити політику і представнику влади. Турецький президент також зазначив, що звинувачення у тому, що влада Туреччини проводить розслідування проти німецьких компаній є брехнею і «Берліну не залякати їх погрозами». Крім того, Ердоган розкритикував заяву МЗС Німеччину, в якій зовнішньополітичне відомство ФРН не радить громадянам країни відвідувати Туреччину. Натомість Ердоган вкотре звинуватив німецьку сторону у покриванні терористів.

Варто нагадати, раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що на тлі арешту німецького правозахисника в Туреччині, офіційний Берлін перегляне свою політику до цієї країни. Це, зокрема, буде стосуватися економічної сфери та програм фінансової допомоги, які надавалися в рамках підготовки Туреччини до вступу в ЄС.
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