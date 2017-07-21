На аукционе в Монако часы Путина «ушли» за миллион евро

Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, приобрел на аукционе в Монако часы, принадлежавшие Владимиру Путину, президенту России.
Как передает replyua.net со ссылкой на ВВС, в аукционном доме заявили о том, что дорогие часы Patek Philippe Triple Complication, которые ранее принадлежали российскому президенту, ушли с молотка за рекордную сумму – один миллион 54 тысячи евро. В сообщении аукционного дома также говорится о том, что часы были проданы 19 июля. Помимо самих часов, покупателю достались и документы на имя Владимира Путина в качестве «гарантийного талона». Отмечается, что лот 239 ушел с молотка почти сразу после открытия торгов, которые проходят с 19 по 21 июля в Монако.
Модель Patek Philippe 5208P Triple Complication имеет вечный календарь, роскошный платиновый корпус, золотой циферблат и считается очень редкой на рынке дорогих аксессуаров. Такие часы приобретают только по спецзаказу, и специалисты соглашаются изготавливать такие модели только после запросов от знаменитых людей.