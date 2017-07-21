Польшей прокатились массовые протесты из-а принятого скандального закона

Несколько сотен людей в разных регионах Польши стали участниками акций протеста. Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Польша, поводом для этого стала политика Сейма, принявшего в целом скандальный закон о реформе Верховного суда.
Следует отметить, что свои голоса за поддержку закона, определяющего новшества в структуру работы и способа назначения судьей в Верховном суде, отдали 235 польских парламентариев. Противниками такого решения оказалось 192 депутата, еще 23 вовсе решили воздержаться.
Нашумевшим документом укрепляется роль главы польского государства в процедуре назначения судей и в составлении регламента. В Сейме были одобрены свыше трех десятков поправок, авторами которых являются депутаты партии Право и справедливость, являющейся правящей в Польше. При этом депутаты отказались принимать порядка 1300 правок, авторами которых были представители оппозиции, намеиевающихся препятствовать принятию закона. Стоит отметить, что нынешняя инициатива властей Республики Польша стала предметом резкой критики со стороны Европейской комиссии. Официальную Варшаву предупредили о возможности санкций, если закон примут в том виде, в котором он есть сейчас.