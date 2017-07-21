валюта
СпецтемаГорбунов: у меня сердце кровью обливается – украинцы обязаны помириться с Россией

Польшей прокатились массовые протесты из-а принятого скандального закона

Польшей прокатились массовые протесты из-а принятого скандального закона
Несколько сотен людей в разных регионах Польши стали участниками акций протеста. Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Польша, поводом для этого стала политика Сейма, принявшего в целом скандальный закон о реформе Верховного суда.

Следует отметить, что свои голоса за поддержку закона, определяющего новшества в структуру работы и способа назначения судьей в Верховном суде, отдали 235 польских парламентариев. Противниками такого решения оказалось 192 депутата, еще 23 вовсе решили воздержаться.

Нашумевшим документом укрепляется роль главы польского государства в процедуре назначения судей и в составлении регламента. В Сейме были одобрены свыше трех десятков поправок, авторами которых являются депутаты партии Право и справедливость, являющейся правящей в Польше. При этом депутаты отказались принимать порядка 1300 правок, авторами которых были представители оппозиции, намеиевающихся препятствовать принятию закона. Стоит отметить, что нынешняя инициатива властей Республики Польша стала предметом резкой критики со стороны Европейской комиссии. Официальную Варшаву предупредили о возможности санкций, если закон примут в том виде, в котором он есть сейчас.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
20 июл 2017
15892

Нусс: за те, що сталось сьогодні, Путін обов’язково постане перед міжнародним трибуналом

За інформацією видання replyua.net, політичний оглядач Павло Нусс відреагував на сумну звістку із зони проведення АТО, - відповідний допис розміщений на його сторінці в соцмережі.

20 июл 2017
6631

Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

О просьбе к украинскому президенту Петру Порошенко касаемо предоставления гражданства Украины гражданина Италии Джузеппе, воюющего на стороне представителей украинских Вооруженных сил в районе

20 июл 2017
6005

Відомі імена перших членів партії Савченко: громадські діячі та екс-регіонал

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила інформацію, хто буде входити до її політичної партії «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

20 июл 2017
5530

Волонтер назвал условия, при которых Украина пойдет на примирение с Россией

Мирослав Гай, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», написал на своей странице в Фейсбуке о том, что Украина может пойти на примирение с Россией, однако это станет возможным лишь после

Последние новости

Американский Госдеп призывает РФ к соблюдению перемирия на Донбассе

Харьков получит от Европы 320 миллионов евро на строительство метро

На аукционе в Монако часы Путина «ушли» за миллион евро

В НАТО опасаются, что российско-белорусские военные учения станут «троянским конем»

Невзоров подверг критике решение польских властей о сносе советских памятников

В Интернете опубликовано видео трогательного обращения к украинцам лауреата Нобелевской премии

Гиркин поведал, где он достал деньги и оружие три года назад

Ветеран АТО рассказал о сценарии скорой оккупации Беларуси

Ученые обнаружили доказательства происходивших на Земле страшных цунами

Пономарь: очень важный визит Лукашенко в Киев

Євген Магда: українцям намагаються пригадати комплекс малороса

Соцсети взбудоражило обращение российского журналиста к соотечественникам

Президентом Индии стал человек из касты неприкасаемых

Шкиряк пояснил, как Россия может начать расшатывать ситуацию в Украине

Землетрясение и цунами возле берегов Турции

Ахеджаков: за 5-7 лет реально провести реформы – это понимают клоун Ляшко и болтун Гриценко и даже мама украинского популизма Тимошенко

Польшей прокатились массовые протесты из-а принятого скандального закона

В Каталонии вскрыли могилу Сальвадора Дали, чтобы провести ДНК-тест

Журналист: заявление Захарченко о «Малороссии» поможет украинским властям

Самоубийство солиста Linkin Park шокировало весь мир

 Новости за день