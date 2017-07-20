Німеччина змінює політику щодо Туреччини

Офіційний Берлін змінить свою політику щодо Туреччини. Про це заявив керівник Міністерства закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Такі дані керівник зовнішньополітичного відомства Німеччини зробив на тлі арешту в Туреччині німецького правника Петера Штойдтнера. Зміни стосуватимуться німецької економічної політики щодо Туреччини. Зокрема, мова йде про кредити та надання економічної допомоги. Крім того, в Берліні пропонують переглянути допомогу в рамках процесу підготовки Туреччини до вступу в Європейський Союз. Також німці нині не бачать перспектив щодо розширення митного союзу, а також ефективних гарантій щодо збереження німецьких інвестицій на території Туреччини. Габріель підкреслив, що Берлін не розуміє, як вкладати гроші в державу, в якій відсутня правова визначеність і зовсім непричетні компанії звинувачують у співробітництві з терористичними угрупуваннями. Міністр також додав, що відповідну позицію було узгоджено з канцлером Ангелою Меркель.
Нагадаємо, 5 липня правника Штойдтнера затримали в Стамбулі разом з очільником місцевого відділення правозахисної організації Amnesty International, підозрюючи їх у співпраці з терористами.