Блогер: росіяни у черговий раз осоромились з комуністичною символікою

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Як нагадує replyua.net, громадяни сусідньої держави полюбляють комуністичну і наближену до неї символіку. Тут і так звана георгієвська стрічка, і портрети Сталіна на масових заходах, і червоні прапори, яку супроводжують будь-який мітинг у РФ. Але іноді в Росії забувають, що не всі держави ставляться до цієї символіки так прихильно, - про один із таких випадків розповів у власному блозі в соціальній мережі Олег Леусенко.Так, в Угорщині цими днями відбувається чемпіонат світу з водних видів спорту, в якому Росія також бере участь. Члени тренерського штабу команди з водного поло, одягнувши футболки з символікою Радянського союзу (червоного кольору, з написом СРСР та п’ятикутною зіркою), намагались пройти на територію стадіону. Тим не менш, вони були відразу ж затримані правоохоронцями, які наголосили, що у такому вигляді пересуватись містом заборонено, тим більше не можна бути присутнім у громадському місці – на стадіоні.Членів штабу змусили зняти футболки і замінити їх, погрожуючи штрафом. Інші можливі «бонуси» - позбавлення акредитації та видворення з держави. Варто нагадати, що в Угорщині радянська символіка, у тому числі – п’ятикутна зірка – прирівняні законом до фашистською, а їх використання заборонене.