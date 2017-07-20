Російського віце-прем’єра не пустили до Молдови

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови не пустило на територію країни віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна разом з делегацією. Йому відмовили в прольоті через повітряний простір країни і в посадці в аеропортах Кишинева і Тирасполя, інформує replyua.net. Візит планувався для участі в святкуванні 25-річчя початку миротворчої операції на Дністрі. Лист з відмовою міністерство направило в середу 19 липня о посольство РФ в Молдові.
У ньому говориться, що молдавські компетентні органи змушені відмовити у наданні дозволу на проліт повітряного простору Молдови і посадку літаків військово-повітряних сил РФ в аеропортах Кишинева і Тирасполя у зв’язку з відсутністю необхідних для цього умов, зокрема відсутність контролю за Тираспольським аеропортом. Уточнюється, що російську сторону неодноразово про це інформували раніше, однак реакції не було.
У Молдові також висловили жаль, що оскільки немає узгодженого плану спільних заходів, приурочених до 25-річчя підписання Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту в Придністров'ї і початку миротворчої операції на Дністрі, недоцільно проводити такі заходи в односторонньому порядку.