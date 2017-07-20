В Еврокомиссии заговорили о возможности лишения Польши права голоса из-за несбалансированной судебной реформы

В Европейской комиссии не исключают, что Польша может остаться без права голоса в Совете Евросоюза в связи с намерениями властей этой страны внедрить совершенно несбалансированную реформу судебной системы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Politico, такое заявление вчера, 19 июля, было озвучено Францом Тиммермансом, первым вице-председателем Еврокомиссии.
В частности, еврочиновник утверждает, что представленные в Польше проекты закона о судебной реформе являются угрозой для дальнейшего существования принципа верховенства права. Франц Тиммерманс отметил, что таким образом в польском правительстве стремятся к установлению «полного» контроля над системой судов. Кроме того, Тиммерманс подчеркнул, что в Еврокомиссии не исключают запуск процедуры, которую предусматривает статья седьмая Договора о создании Евросоюза.
В соответствии с ней, у членов Европейского союза и его органов есть право на «констатацию существования определенной угрозы значительного нарушения» одной из стран союза основополагающих принципов ЕС, являющихся обязательными для выполнения всеми членами наибольшего в мире геополитического объединения.