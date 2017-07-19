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У МЗС Німеччини хочуть скасувати санкції проти Росії

У МЗС Німеччини хочуть скасувати санкції проти Росії
Глава МЗС ФРН Зігмар Габріель висловився за поступове скасування санкцій щодо Росії. Про це він заявив в інтерв'ю журналу Focus, інформує replyua.net.

«Відповідно до рішення ЄС, мінські домовленості повинні бути виконані на 100%, перш ніж санкції можуть бути зняті також на 100%. Я вважаю це неможливим. Було б правильним потроху послідовно скасовувати санкції, щоб показати, що слід рухатися у напрямку до миру», - сказав він. Міністр запропонував переглянути політику щодо Росії.

«Не дивлячись на те що зараз багато говорить проти цього, я виступаю за нову східну політику і політику розрядки напруженості», - сказав він. Крім того, глава МЗС Німеччини розкритикував намір сенату США ввести нові антиросійські санкції, від яких можуть постраждати європейські країни. Він звинуватив Вашингтон в тому, що його «зовнішня політика стає продовженням їх економічної політики». «Заганяти Росію в кут, витісняючи російський газ з Європи і змушуючи європейців купувати натомість американський, - немає, так не піде», - зазначив міністр. Говорячи про позицію Москви по відношенню до ситуації на Україні і до Заходу, Габріель закликав кожного «взяти і спробувати зрозуміти те, як на світ дивляться інші».
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