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Понад 60 британських політиків і вчених просять призупинити Brexit

Понад 60 британських політиків і вчених просять призупинити Brexit
Політики, вчені та громадські діячі Британії - в цілому більше 60 осіб - підписали колективний лист із закликом призупинити процес виходу Великобританії зі складу Євросоюзу (Brexit). Лист оприлюднила газета The Herald, інформує replyua.net.

«Наша міжнародна репутація серйозно постраждала, залишивши Великобританію слабкою, зі зменшеним впливом, в дедалі невизначеному і нестійкому світі. Громадяни ЄС, які внесли величезний соціальний і економічний внесок в наше суспільство, залишилися в глибокій невизначеності - багато хто вже поїхали, багато ще розглядають можливість від'їзду. Громадяни Великобританії в інших країнах ЄС теж не визначені», - йдеться в листі. Підписанти закликають провести загальнонаціональну дискусію про вихід Великобританії зі складу Євросоюзу.

«Ми закликаємо до національної дискусії з Brexit. Ми просимо наших співгромадян і наших політиків знову подумати. Прийшов час поговорити про Brexit», - йдеться в листі. Нагадаємо, 17 липня в Брюсселі почався перший раунд переговорів щодо виходу Великобританії зі складу ЄС. Переговори почалися з зустрічі британського міністра з питань Brexit Девіда Девіса з головним переговірником Євросоюзу Мішелем Барньє.
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