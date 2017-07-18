Чорногорію та Хорватію охопили лісові пожежі

Як повідомляє replyua.net, посилаючись на матеріали новинного агентства ВВС, узбережжя Адріатичного моря охоплене лісовими пожежами, які загрожують життю населення.
Так, Чорногорія, усвідомлюючи загрозу, звернулась до інших держав з проханням надати їй допомогу в пожежогасінні. Київ уже виділив для цієї мети літак Ан-32П. Крім того, до допомоги Чорногорії пообіцяли долучатись країни-члени НАТО. Як наголошують журналісти, пожежі тривають вже кілька діб поспіль на всьому узбережжі Адріатичного моря. Причиною тому слугують відсутність дощів, спекотна погода та сильні вітри, які розносять вогонь на багато кілометрів.
У Хорватії, наприклад, полум’я підібралось на другого за величиною міста держави – Спліта. У цьому населеному пункті довелось навіть евакуювати торговий центр, адже пожежа загрожувала персоналу. Дороги у цьому районі перекрито. До пожежогасіння залучили збройні сили. Главі хорватської держави Колінді Грабар-Кітаревіч довелось навіть перервати офіційний візит до Австрії для того, щоб бути присутньою на місці подій і координувати зусилля вогнеборців. Тим не менш, влада Хорватії та Чорногорії запевняє, що туристи не постраждали, а ситуація знаходиться під контролем.