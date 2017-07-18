У Німеччині розгорівся сексуальний скандал у католицькому хорі

Як інформує replyua.net з посиланням на матеріали ВВС, останні пару десятків років католицька церква постійно опиняється в епіцентрі сексуальних скандалів. Чергові жахливі факти про навчання у католицьких школах «спливли» у Німеччині.
Так, журналісти повідомляють, що понад півтисячі членів католицького хлопчачого хору Regensburger Domspatzen стали об’єктами фізичного насилля та інтимних домагань за останні шістдесят років – саме такі цифри вказані у звіті, оприлюдненому правозахисниками напередодні. Нагадаємо, що минулорічний звіт дав можливість встановити двісті тридцять одну жертву насилля.
Названий хор має більш ніж тисячолітню історію, при ньому функціонує католицька школа, викладання у якій ведеться священнослужителями. Відповідно до матеріалів звіту, за останні шість десятиліть сорок дев’ять викладачів школи дозволяли собі як фізичні покарання, так і сексуальні домагання до учнів школи. Останні згадують роки навчання як «найбільш похмурі та моторошні часи свого життя». Правозахисники наголошують, що жертв може бути набагато більше, адже не зі всіма випускниками вдалось зв’язатись. Церква вже пропонує постраждалим компенсацію у розмірі від п’яти до двадцяти тисяч євро кожному.