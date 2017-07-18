Суд Гааги оштрафував Росію на мільйони євро

Міжнародний арбітраж при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити Нідерландам майже 5,4 млн. євро за затримання корабля Arctic Sunrise з активістами Greenpeace в 2013 році. Про це передає replyua.net. Зокрема, більше 3 мільйонів євро з цієї суми мають відношення до 30 членів екіпажу. Ще 1,7 мільйона необхідно сплатити за шкоду судну Arctic Sunrise. Також враховуються 625 тисяч доларів за судові витрати і 13,5 тисяч євро для того, щоб компенсувати витрати влади Нідерландів на банківську гарантію на користь Росії. Суд також дозволив стягнути з Росії відсотки з зазначених сум, оскільки Москва не виконала рішення суду і не внесла аванс на оплату витрат за час судового процесу.
Рішення суду без вказівки суми компенсації винесли в серпні 2015 року. Тоді в Гаазі постановили, що Російська Федерація порушила зобов'язання по ряду положень Конвенції ООН з морського права.
18 вересня 2013 року активісти Greenpeace провели акцію протесту на Arctic Sunrise і спробували залізти на платформу «Прирозломна». Росію звинувачують у тому, що прикордонники без згоди Нідерландів висадилися на борт під голландським прапором, захопили його і доставили в порт Мурманська, а також заарештували 30 активістів і ініціювали проти них судовий розгляд.