У Німеччині почалися слухання щодо будівництва «Північного потоку – 2»

У Німеччині почалися п'ятиденні слухання по проекту газопроводу «Північний потік-2». Про це передає replyua.net з посиланням на Ostsee-Zeitung. Зазначається, що на адресу Гірничого управління в Штральзунд і Федерального відомства морського судноплавства і гідрографії надійшло понад дві сотні заяв.
«П'ятиденні слухання за зачиненими дверима дозволять галузевим відомствам, громадським об'єднанням та зацікавленим громадянам привести свої аргументи», - пише видання. Також відомо, що Всесвітній фонд дикої природи (WWF) виступає проти надання дозволу на будівництво газопроводу. За даними екологів, при будівництві тільки у виключній економічній зоні Німеччини буде виділено 239 тонн фосфору.
Захисники природи вимагають збільшення компенсацій за планований шкоди навколишньому середовищу. Свою незгоду з будівництвом газопроводу висловили і фермери з острова Рюген. Почати будівництво другої черги газопроводу Північний потік довжиною 1,2 тис. кілометрів планується в 2018 році. Орієнтовна вартість проекту, який підтримує уряд ФРН, 9,5 млрд. євро. Відзначимо, що раніше президент України Петро Порошенко завив, що США не допустять реалізації «політичного проекту» «Північний потік-2», і Україна вдячна за це.