В Минске экстренно госпитализировали лидера Depeche Mode

Дэйв Гаан, лидер легендарной группы Depeche Mode, был экстренно госпитализирован в минскую больницу. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказали организаторы концерта британского коллектива в столице Беларуси.
Как стало известно, накануне, 17 июля, Depeche Mode должна была дать большой концерт на «Минск-Арена», однако все закончилось печально для поклонников. Дело в том, что фанаты уже пришли на концерт и с нетерпением ждали появления на сцене своих кумиров, но они так и не вышли, а вместо этого по громкоговорителю людям сообщили о том, что лидер группы серьезно болен и не сможет выступить. Чуть позже эта информация также была размещена на официальной странице группы в Фейсбуке. Впрочем, судя по тому, что говорит источник, ничего серьезного с Гааном не случилось.
Как пишет агентство, у Гаана кишечное расстройство. Информацию о его госпитализации СМИ подтвердили в министерстве здравоохранения республики. Однако там воздержались от комментариев по поводу диагноза и состояния здоровья артиста, сославшись на врачебную тайну. Напомним, что неделю назад группа давала концерт в России.