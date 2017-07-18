Родственники жертв MH17 потребовали наказания для виновных в авиакатастрофе

Посольство России в Нидерландах получило письмо от родственников жертв авиакатастрофы, произошедшей ровно три года назад, и в этом письме родственники потребовали незамедлительно наказать всех тех, кто причастен к крушению Боинга, передает replyua.net со ссылкой на Укринформ.
«В какой-то мере нам известно, что произошло. Мы знаем, что совершено страшное преступление. Мы знаем, что безжалостно убито почти триста беззащитных людей. Среди них – восемьдесят детей. Это были наши дети, это могли быть чьи угодно дети. Мы знаем, что стреляли из тяжелой артиллерии. Мы знаем, какого государства было это оружие», написали родственники. По их словам, им также известно, что государство, виновное в трагедии, продолжает покрывать и даже скрывать свидетелей и отказывается предоставлять полную информацию по этому делу.
Более того, родственники отметили, что «эта страна старается подкинуть ложную информацию, сбивающую следствие». «Мы будем ждать. Ради всех невинных жизней, которые были грубо оборваны. Ради всего человеческого», сказано в письме родственников погибших пассажиров.