В Черногории идет срочная эвакуация туристов из-за сильнейших пожаров

Во внешнеполитическом ведомстве Украины проинформировали о том, что из-за сильнейших пожаров в Черногории началась экстренная эвакуация туристов, оказавшихся заблокированными в зонах отдыха. Как информирует replyua.net, об этом сотрудники департамента консульской службы МИД Украины написали на своей странице в Твиттере.
По их словам, эвакуация была проведена сразу в двух центральных районах Черногории. «Лесные пожары в Черногории, огнем охвачены два района в центре страны. Продолжается эвакуация туристов», говорится в сообщении консульской службы. Напомним, что ранее СМИ проинформировали о начавшихся пожарах во многих средиземноморских странах, в том числе и в Черногории. Многие туристы оказались в огненной ловушке, в некоторых туристических районах страны началась страшная паника среди иностранцев.
Сильнейшие пожары начались в лесной полосе, однако быстро перекинулись и на населенные пункты из-за сильного ветра. К тушению пожара властям даже пришлось привлечь добровольцев и пожарные бригады из наиболее безопасных районов страны.