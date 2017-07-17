Турецька влада вчетверте подовжила дію надзвичайного стану

Рішенням турецького парламенту на території країни було продовжено дію надзвичайного стану, що запровадили після минулорічної спроби державного перевороту, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Надзвичайний стан діятиме ще три місяці. Запропонована урядом пропозиція знайшла підтримку у більшості депутатів парламенту. Слід зауважити, що представники найбільших опозиційних партій - Республіканської народної партії та Демократичної партії народів – виступили зі спільною заявою негайно скасувати надзвичайний стан. Зауважимо, що під час мітингу з приводу першої річниці після державного перевороту, який відбувся 15 липня, президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував подовження надзвичайного стану, а також дав обіцянку, що всім заколотникам «відріжуть голови». Що стосується термінів скасування надзвичайного стану, то Ердоган заявляв, що його відмінять лише тоді, коли «зможуть досягнути цілі в боротьбі з терористичними загрозами».
Нагадаємо, напередодні у Стамбулі пройшов багатотисячний мітинг, під час якого громадяни країни вимагали, аби було скасовано рішення про розширення повноважень президента.