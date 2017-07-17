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Турецька влада вчетверте подовжила дію надзвичайного стану

Турецька влада вчетверте подовжила дію надзвичайного стану
Рішенням турецького парламенту на території країни було продовжено дію надзвичайного стану, що запровадили після минулорічної спроби державного перевороту, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Надзвичайний стан діятиме ще три місяці. Запропонована урядом пропозиція знайшла підтримку у більшості депутатів парламенту. Слід зауважити, що представники найбільших опозиційних партій - Республіканської народної партії та Демократичної партії народів – виступили зі спільною заявою негайно скасувати надзвичайний стан. Зауважимо, що під час мітингу з приводу першої річниці після державного перевороту, який відбувся 15 липня, президент Реджеп Таїп Ердоган анонсував подовження надзвичайного стану, а також дав обіцянку, що всім заколотникам «відріжуть голови». Що стосується термінів скасування надзвичайного стану, то Ердоган заявляв, що його відмінять лише тоді, коли «зможуть досягнути цілі в боротьбі з терористичними загрозами».

Нагадаємо, напередодні у Стамбулі пройшов багатотисячний мітинг, під час якого громадяни країни вимагали, аби було скасовано рішення про розширення повноважень президента.
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