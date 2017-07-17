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Советских памятников не будет, - Дуда подписал закон о декоммунизации

Советских памятников не будет, - Дуда подписал закон о декоммунизации
Анджей Дуда, президент Польши, подписал закон о запрете пропаганды коммунизма, который подразумевает снос советских памятников в стране. Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такая информация сегодня появилась на официальном сайте главы Польши. Нужно отметить, что закон вступит в силу ровно через три месяца после того, как его подпишет президент страны.

По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. В документе говорится о том, что памятники не могут увековечивать лиц, а также события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать. Нужно отметить, что поправки не коснутся тех памятников, которые находятся на кладбищах, то есть в местах захоронения советских солдат, а также тех объектов, которые демонстрируются не для пропаганды тоталитарного строя.

В России очень бурно отреагировали на решение польского Сейма, и на всех ток-шоу, идущих на телеканалах РФ, эту тему активно обсуждали и предлагали ввести ответные меры.
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