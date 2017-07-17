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Данія навчатиме, як боротися з російською дезінформацією

Данія навчатиме, як боротися з російською дезінформацією
На території Данії пройдуть спеціальні навчання військовослужбовців, які мають на початку 2018 року приєднатися до розміщеного Естонії батальйону НАТО, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Військові навчатимуться, як протистояти дезінформації Російської Федерації. Таку інформацію оприлюднив очільник міністерства оборони Данії Клаус Хйорт Фредеріксен. За попередніми даними, мова йде про 200 військовослужбовців, які в січні відбудуть на територію Естонії. Як зауважив данський міністр, солдати мають бути обізнані в такому новому способі боротьби, і тому Міноборони Данії ухвалив рішення про проведення спеціальних тренувань, в результаті яких солдати будуть поінформовані щодо того, як захистити себе.

Нагадаємо, раніше керівництво Північноатлантичного альянсу ухвалило рішення про розміщення на території країн Балтії військ НАТО для попередження можливої загрози від Російської Федерації та захисту східних кордонів об’єднання. В результаті цього було проведено низку тренувань на території Литви, Латвії, Естонії, а також сусідньої Польщі. Зокрема, на польсько-литовському кордоні відбулися масштабні навчання НАТО на випадок вторгнення РФ.
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