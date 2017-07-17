У Європарламенті вимагають шенгенські візи для мешканців окупованого Криму

Депутат Європарламенту від Естонії Яна Тоом направила офіційний запит главі дипломатії ЄС Федеріці Могеріні з приводу видачі шенгенських віз для жителів анексованого Криму, які мають російське громадянство, інформує replyua.net. У запиті естонський євродепутат пише, що більше 90% кримчан отримали громадянство Росії після 2014 року.
«Ці особи не можуть отримувати шенгенські візи в посольствах, які працюють в Києві, в зв'язку з відсутністю всіх необхідних документів. Більшість людей в Криму більше не мають діючих українських паспортів і поїздка в Київ - це дуже складно, тому що в Криму немає з ним адекватної системи транспортного сполучення»,- говориться в запиті. Тоом попросила главу європейської дипломатії відповісти, чи можна в посольствах в Москві або Києві отримати шенгенську візу в виданий в Криму російський паспорт і «є винятки з гуманітарних міркувань».
Вона також запитала, чи планується переглянути політику видачі шенгенських віз жителям Криму. «Можна було б використати історичний досвід політики невизнання. Наприклад, за радянських часів жителі країн Балтії все ж отримували західні візи », - каже Тоом. Відзначимо, що жителі Криму можуть отримати візу для в'їзду в країни ЄС тільки в український паспорт через дипломатичні представництва в Україні.