Возле российского посольства в Гааге установили мемориальную скамью в честь годовщины катастрофы МН17

Рядом со зданием российского посольства в Гаге состоялась акция с участием родственников и близких пассажиров рейса МН17, сбитого три года назад российской системой БУК в воздушном пространстве оккупированного Донбасса. Как информирует replyua.net со ссылкой на голландское издание NRC, на месте проведения акции уже установлена скамейка, к которой прикрепили мемориальную табличку.
Отметим, что на табличке есть англоязычная надпись: «Мы надеемся на ответственность и полную ясность. Светлой памяти всех 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17 малайзийских авиалиний, 17 июля 2014 года». Более того, чуть ниже на мемориальной доске есть и русскоязычная надпись, в которой подчеркивается, что самой важной ценностью является человечность. Согласно данным издания, участники акции составили свое обращение сотрудникам российского посольства и передали его туда.
Как известно, накануне глава австралийского внешнеполитического ведомства Джули Бишоп сообщила о вероятности заочного суждения лиц, на которых возлагается вина в катастрофе малазийского боинга, потерпевшего в 2014 году крушение на Донбассе.