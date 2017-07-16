Громадяни Литви почали спеціальний флешмоб на сторінці МЗС РФ у Facebook

Учора, 15 липня, жителі Литви почали в Facebook масову акцію під назвою # Кремльнашуисториюнеперепишешь. Як інформує replyua.net, таку повідомлення жителі Литви залишають під скандальною заявою міністерства закордонних справ Росії, в якому партизан країн Балтії називають злочинцями, повідомляє литовське видання Delfi. Ініціатор акції, журналіст Андрюс Тапінас на своїй сторінці в Facebook закликав усіх жителів Литви зайти на сторінку МЗС РФ і залишити під постом з інформацією про партизанів запис
#Кремльнашуисториюнеперепишешь (Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi).
«Якщо МЗС РФ на своїй офіційній сторінці може поливати нас брудом, ми на це можемо відповісти. Підіть на їх сторінку в Facebooke і залиште ввічливе: # Кремльнашуисториюнеперепишешь. Пам'ятайте ефективність цього методу? Це забере у вас хвилину, відвідайте кремлівське лігво, висловіть вашу позицію і запропонуйте це зробити іншим!», - написав у Facebook Тапінас. Зазначимо, що сьогодні вранці на сторінці МЗС РФ було залишено більше 10 тисяч таких повідомлень під англомовною версією поста.
Як відомо раніше в НАТО представили ролик про «лісових братів» країн Балтії, які чинили опір радянській окупації. Після цього на сторінці МЗС РФ в Facebook з'явився пост про «звірства» «лісових братів».