валюта
СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Громадяни Литви почали спеціальний флешмоб на сторінці МЗС РФ у Facebook

Громадяни Литви почали спеціальний флешмоб на сторінці МЗС РФ у Facebook
Учора, 15 липня, жителі Литви почали в Facebook масову акцію під назвою # Кремльнашуисториюнеперепишешь. Як інформує replyua.net, таку повідомлення жителі Литви залишають під скандальною заявою міністерства закордонних справ Росії, в якому партизан країн Балтії називають злочинцями, повідомляє литовське видання Delfi. Ініціатор акції, журналіст Андрюс Тапінас на своїй сторінці в Facebook закликав усіх жителів Литви зайти на сторінку МЗС РФ і залишити під постом з інформацією про партизанів запис
#Кремльнашуисториюнеперепишешь (Kremliau, mūsų istorijos neperrašysi).

«Якщо МЗС РФ на своїй офіційній сторінці може поливати нас брудом, ми на це можемо відповісти. Підіть на їх сторінку в Facebooke і залиште ввічливе: # Кремльнашуисториюнеперепишешь. Пам'ятайте ефективність цього методу? Це забере у вас хвилину, відвідайте кремлівське лігво, висловіть вашу позицію і запропонуйте це зробити іншим!», - написав у Facebook Тапінас. Зазначимо, що сьогодні вранці на сторінці МЗС РФ було залишено більше 10 тисяч таких повідомлень під англомовною версією поста.
Громадяни Литви почали спеціальний флешмоб на сторінці МЗС РФ у Facebook

Як відомо раніше в НАТО представили ролик про «лісових братів» країн Балтії, які чинили опір радянській окупації. Після цього на сторінці МЗС РФ в Facebook з'явився пост про «звірства» «лісових братів».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
15 июл 2017
18449

Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Казалось бы прошло три года со времени полного развода Украины и России, третий год идет жестокая война, гибнут люди и при это президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, как в Кремле, так и

16 июл 2017
6714

Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Известный украинский блогер и журналист Павло Правый у себя в Facebook пишет о том, что осле просмотра футбольного матча за Суперкубок «Шахтер» – «Динамо» пришел общий вывод: это был не Суперкубок.

16 июл 2017
5684

Пономарь: важные новости из Госдепа

Олег Пономарь, известный обозреватель, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что, несмотря на воскресенье, сегодня поступают очень важные новости, мимо которых нельзя пройти, информирует

Последние новости

Анни Ярославівни було мало – росіяни присвоїли чергову історичну подію

Балчун розповів про інновації Укрзалізниці після безвізу

Блогер: просять про гуманність, стоячи по горлянку в крові – дивовижно підлий народ

Звільнений керівник ФБР напише книгу про роботу з Дональдом Трампом

Терористи в ОРДЛО з’їхали з глузду – кажуть, ВСУ приносять людей у жертву Перуну

Дмитрий Булах: в тандеме Добкин-Кернес, действующий мэр Харькова был главным

Слава Рабинович: в 2014 Путин блефовал и не рискнул бы применить тактическое ядерное оружие в Крыму

Сепаратисти визнали затримання донецького журналіста Асєєва – Фірсов

Громадяни Литви почали спеціальний флешмоб на сторінці МЗС РФ у Facebook

У Польщі масові протести через судову реформу

Эксперт: визит Трампа во Францию закончился для президента Макрона триумфально – он получил все, что хотел

Суркисы превратили когда-то великий клуб и гордость Украины в помойку, – блогер

Президент Туреччини погрожує «відрізати голови зрадникам»

Шахтарі Луганської області страйкують під землею

Глава МЗС Австралії не виключає заочного суду над винними у катастрофі МН17

Волонтер розповів про катування блогера Васіна

В Інтернеті з’явилися фотографії єдиного курорту в «ДНР»

За уничтожение самолета MH17 над Донбассом Россию могут осудить заочно

«Предательство» со стороны России обойдется Кремлю потерей как минимум 2-3 миллиардов евро инвестиций, – эксперт

Эксперт: при нынешней ситуации в экономике РФ сохранять прежние траты и воровство – это безумие

 Новости за день