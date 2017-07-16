Эксперт: визит Трампа во Францию закончился для президента Макрона триумфально – он получил все, что хотел

Визит президента США Трампа во Францию закончился для президента Франции Макрона триумфально – он получил все, что хотел, хотя еще недавно многие политики со злорадством наблюдали увеличивающийся градус неприязни между ним и американским лидером.
Как пишет в своем блоге израильский политический обозреватель Соломон Манн, в этот раз Трамп не только неустанно превозносил Макрона, делая покровительственные жесты и повторяя, что он «теперь видит, что у Франции сильный и достойный руководитель», он даже намекнул, что его решение по Парижскому климатическому соглашению может быть пересмотрено, если европейцы придадут ему больше реализма. Также Трамп поддержал программу Макрона относительно военных расходов, увеличение которых до положенных 2% Макрон отодвинул аж до 2025 года.
По словам Манна, Трамп, посмотрев на Париж с высоты Эйфелевой Башни, изменил свое мнение о нем и сказал, что «такой сильный президент как Макрон, сможет обеспечить безопасность» и обещал еще вернуться в Париж, несмотря на то, что перед этим говорил, что «Париж уже не тот» и что он воздержался бы от посещения такого города.