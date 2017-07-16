За уничтожение самолета MH17 над Донбассом Россию могут осудить заочно

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что суд над теми, кто стрелял по самолету MH17 над Донбассом может произойти заочно. Ее цитирует Ройстерс. Он будет проходить в Нидерландах. Решение о суде и Нидерландах было принято после того, как Россия заблокировала попытки провести международный суд.
Как отмечает политолог Александр Хоруженко у себя в Facebook, нидерландцев в том самолете было больше, а еще граждане 17 стран. В том числе 38 австралийцев. Завтра, 17 июля, третья годовщина со дня этого массового циничного убийства. Россия опровергает свою причастность к этому и не выдает подозреваемых в убийстве.
Политолог отмечает, как бы прискорбно это не звучало, но самый главный подозреваемый президент РФ Путин ездит на международные встречи вроде «Большой двадцатки» и встречается там с американским президентом, который, несмотря ни на что продолжает утверждать, что с Россией можно договориться и даже начать сотрудничать. Радует то, что американский президент со своими заявлениями о дружбе с Путиным пока в гордом одиночестве, как в Европе, так и внутри своей страны.