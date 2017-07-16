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В Великобритании разгорается авиаскандал из-за Brexit

В Великобритании разгорается авиаскандал из-за Brexit
Ряд авиационных компаний заявляют о намерении аннулировать проданных билетов на рейсы из Великобритании в страны Европы, если официальный Лондон в конечном итоге не сможет в результате переговоров с Брюсселем подписать соответствующее соглашение относительно выхода из Евросоюза. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Sunday Times. Отмечается, что информация с предупреждением о вероятности отмены перелета появится на билетах на рейсы 2019 года, которые в продаже появятся уже в марте следующего года. В частности, Майкл О'Лири, возглавляющий ирландский лоукост-перевозчик Ryanair, подтвердил планы компании отменить рейсы в Великобританию.

Авторитетный источник британского издания подчеркнул, что до сегодняшнего дня правительству Великобритании пока не удалось добиться соглашения с ЕС, благодаря которому можно было бы оставить в силе действие договора об открытом небе, традиционного для Европейского Союза.

Лондон планирует выйти из договора, поскольку для его исполнения необходимо выполнять положения Европейского суда. В свою очередь, Тереза Мей, глава британского правительства, раскритиковала перспективу сотрудничества ее страны в его работе после
Brexit.
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