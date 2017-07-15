У Украины появился еще один второй после Путина нерадивый сосед

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Корреспондент «Нового времени» Иван Яковина в своем блоге пишет о том, что с каждым днем все острее беспокоит польская ситуация. Вся судебная система сегодня оказалась в кармане у партии «Права и справедливости» Ярослава Качинського, который может сейчас что угодно сделать, даже выборы отменить – без лишних вопросов. Блогер отмечает, что резкое изменения внутриполитического вектора Польши произошло сразу после посещения Трампом Варшавы. Видимо, он дал отмашку и пообещал поддержать, если вдруг что.«Хочу ошибиться, но дело идет к «эрдоганизации» Польши с молчаливого или скрытого одобрения Трампа. Он, надо полагать, выстраивает удобный и понятный ему «мир сильных лидеров» правой направленности, но в результате топит демократию и верховенство права в ключевых точках западного мира. Он и Марин Ле Пен поддерживал всей душой», – отметил журналист.Он добавляет, что это даже не политическая угроза Западу, а цивилизационная. Если процесс пойдет, остановить его будет очень тяжело, если вообще возможно. Для Украины это тоже не есть хорошо. После консолидации власти внутри страны авторитарные режимы неизбежно лезут к соседям поменьше и послабее. Для Качиньского, учитывая непростую историю, тут выбор очевиден. Войну, конечно, не начнет, но жизнь может испортить.