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У зв’язку з річницею путчу у Туреччині звільнили понад 7 тисяч держслужбовців

У зв’язку з річницею путчу у Туреччині звільнили понад 7 тисяч держслужбовців
У Туреччині тисячі державних службовців залишилися без роботи через новий декрет, опублікований 24 липня в державній Official Gazette, напередодні річниці спроби держперевороту в країні, повідомляє replyua.net з посиланням на ВВС. В опублікованому переліку звільнених - 2303 поліцейських, 546 військовослужбовців, 302 університетських викладача і більше 3000 співробітників різних міністерств, включаючи МВС, МЗС, Мін'юст, мінохоронздоров'я і міносвіти. Всього своїх посад позбулися 7348 чоловік.

Спроба державного перевороту в Туреччині сталася в ніч на 16 липня 2016 року. Основні події розгорталися в двох найбільших містах країни - Стамбулі і Анкарі. В результаті протистояння загинули 260 осіб. Після придушення заколоту в Туреччині було оголошено надзвичайний стан.

Окрім безпосередніх учасників путчу було заарештовано понад 50 тис. держслужбовців, включаючи військових, суддів, викладачів університетів. Близько 150 тис. осіб залишилися без роботи через підозри у зв'язках з повстанцями. Влада Туреччини назвали головним натхненником і організатором заколоту ісламського проповідника Фетхуллах Ґюлена - давнього опонента президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана. В Анкарі вимагають екстрадувати Ґюлена з США, де він живе з 1999 року.
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У зв’язку з річницею путчу у Туреччині звільнили понад 7 тисяч держслужбовців

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