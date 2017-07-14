На польському каналі продемонстрували «геноцид поляків» фотографією убитих українців

11 липня в Польщі вперше відзначався «Національний день пам'яті жертв геноциду громадян Другої Речі Посполитої, здійсненого українськими націоналістами», інформує replyua.net.
З цієї нагоди канал «Хісторія» (TVP «Historia») опублікував на своїй сторінці у Facebook повідомлення, проілюструвавши його знімком, на якому зображені замордовані тіла людей. Проте тими людьми виявилися не поляки, а українці, убиті польськими партизанами, передає «Газета виборча». Йдеться про напад праворадикального формування Національні збройні сили (Narodowe Sily Zbrojne) на українське село Верховина, що у Красноставському повіті Люблінського воєводства, 6 червня 1945 року.
Згідно з польськими даними, тоді загинуло 194 особи, в тому числі 45 чоловіків, решта - жінки і діти. Крім того, нападники забрали з собою одяг, білизна, взуття, сільськогосподарський інвентар, корів свиней і коней, що належали жителям Верховини. Загоном командували Мечислав Паздзерський - «Шарій» і Станіслав Секула- «Сокул». Згідно з радянськими даними, у Верховині загинуло 240 українців. Причиною нападу було прагнення керівництва НВС порушити перемир'я між інший антикомуністичної організацією «Воля і незалежність» і Українську Повстанську Армію, каже польський історик Гжегож Мотика.