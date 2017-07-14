В Великобритании обнаружен странный объект – НЛО или «портал» в параллельный мир

Жители Великобритании стали свидетелями странного явления – они увидели в небе необычное черное кольцо, предположив, что это НЛО, однако уфологи, внимательно изучившие снимок, заявили, что это портал в параллельный мир.
Как информирует replyua.net, таинственное явление происходило в городе Биркеншоу. Над одним из районов нависло огромное кольцо из густого черного дыма. Через некоторое время кольцо просто растворилось в воздухе, не оставив после себя никаких следов. Сначала очевидцы подумали, что это гарь от пожара. Однако пожарная служба заявила, что на ближайших территориях крупных возгораний не было. Снимок внимательно изучили в метеорологической службе, однако ни один из метеорологов даже не смог предположить, с чем может быть связано появление черного кольца в небе.
Уфологи считают, что это или портал в параллельный мир, или зонд инопланетян. Других версий пока никто не выдвигает. Интересно и то, что до этого на Земле подобных явлений никогда не происходило, точнее, никто никогда не делал снимки с такими кольцами.