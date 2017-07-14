Глава МИД Германии неожиданно отменил встречу с Лавровым

Зигмар Габриэль, глава внешнеполитического ведомства Германии, неожиданно отменил встречу с Сергеем Лавровым, своим российским коллегой, также было отменено и участие в совместных с российской делегацией мероприятиях в Берлине.
Как информирует replyua.net со ссылкой на МИД Германии, позже стала известна и причина – у Габриэля поднялась очень высокая температура из-за простуды. Между тем, еще накануне утром Габриэль смог принять участие в совете министров Франции – Германии, который проходил в Париже. В сообщении говорится о том, что Лавров примет участие в запланированных в Берлине мероприятиях, несмотря на отсутствие Габриэля. Не исключено, что глава внешнеполитического ведомства Германии все-таки присоединится к российской делегации, если почувствует себя лучше. Извинений с немецкой стороны при этом не поступало.
Напомним, что ранее глава российского МИДа встречался с Федерикой Могерини, главой европейской дипломатии. Лавров и Могерини провели переговоры в Брюсселе, во время которых глава европейской дипломатии заявили, что у ЕС и РФ разные позиции в вопросах, касающихся внешней политики.