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ЗМІ: Туреччина, закупивши російські С-400, відвернулася від НАТО

ЗМІ: Туреччина, закупивши російські С-400, відвернулася від НАТО
Рішення влади Туреччини купити системи ППО у Росії є свідченням розвороту країни від НАТО, членством в якому вона користується вже шість десятиліть. Як інформує replyua.net, про це пише Bloomberg з посиланням на неназваного турецького чиновника, який повідомив виданню про угоду між Туреччиною і РФ.

Зокрема, мова йде про закупівлю двох батарей російських ракет С-400 в 2018 році, а також будівництво ще двох російськими фахівцями на турецькій території. Офіційно в Анкарі та Москві поки не підтверджують це. Видання відзначає, що Туреччина раніше домовилася про придбання ракетних систем у державній компанії Китаю. Однак, під тиском НАТО і США вона відмовилася від досягнутих домовленостей, оскільки китайська компанія знаходилася під американськими санкціями через продаж ракет Ірану. Росія теж зараз під санкціями США і ЄС за агресію проти України. Однак, це не завадило Анкарі домовлятися про покупку С-400.

Туреччина стала членом НАТО ще в перші роки Холодної війни, зайнявши роль прифронтової країни, яка межує з СРСР. Але протягом останніх років турецькі зв'язки з союзниками ослабли через більш напористу і незалежну зовнішню політику президента Раджеп Тайіпа Ердогана. Відносини Анкари з Вашингтоном загострилися через американську підтримку курдських загонів в Сирії.
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