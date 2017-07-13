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Молдова вимагає виведення російських військ зі своєї території

Молдова вимагає виведення російських військ зі своєї території
У Молдові вкотре вимагають від Росії виконувати взяті на себе міжнародні зобов'язання і вивести з Придністровського регіону своїх військових і озброєння. Як передає replyua.net, про це повідомили в прес-службі правлячої в Молдові Демократичної партії за підсумками виступу лідера партії Влада Плахотнюка на Раді Соціалістичного Інтернаціоналу в Нью-Йорку.

«На цьому форумі хотілося б нагадати про законні вимоги влади Республіки Молдова: ми наполягаємо на завершенні процедури виведення російських військ і озброєння з території нашої країни. Нагадаю, що прийняття цього рішення відбулося ще на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році. Переконаний, що саме в Нью-Йорку, де знаходиться штаб-квартира ООН, ми можемо ще раз висловити свою позицію в надії, що нас почують і підтримають», - заявив Плахотнюк. Лідер молдавських демократів нагадав також, що Молдова наполягає і на заміні російських миротворців в Зоні безпеки на Дністрі на цивільну місію міжнародних спостерігачів.

На території невизнаного Придністров'я знаходиться Обмежена група російських військ (близько 1,6 тис. Військовослужбовців), а на військових складах в селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів.
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